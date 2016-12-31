成本增加挺不住 鬍鬚張魯肉飯也漲價啦

食材與人事成本增加，「鬍鬚張」決定自元旦起調漲魯肉飯等13項商品售價。（圖／鬍鬚張）

「鬍鬚張」將於元旦起調漲13項商品價格，同時有5款便當降價。（圖／鬍鬚張）

繼「八方雲集」調漲韭菜類水餃鍋貼，以及湯品和豆漿售價後，知名魯肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」亦決定自106年元旦調漲77項商品中的13項商品售價。其中包括：飯類白飯原價18元漲1元、小魯肉飯從35元漲到37元、雞肉飯漲2元、時令蔬菜與筍絲魯漲5元、雞腿、雞腿便當(客飯)漲5元、苦瓜排骨湯、四神湯、薏仁綠豆湯與銀耳蓮子湯漲5元、玉米濃湯漲6元，黃金粹魯與黃金雞絲便利包漲10元。漲幅自4%至12%不等，13項商品平均漲幅7.38%。

「一例一休」新制上路與計時人員時薪調漲，加上食材原物料成本攀升，使外食餐飲業者經營成本增加並醞釀漲價，麥當勞、肯德基與必勝客等西式速食連鎖品牌並早已陸續「發難」，「八方雲集則是在12月29日為中餐連鎖漲價「開第一槍」，鬍鬚張則是繼八方雲集之後，第2個調漲部份商品售價的中式庶民連鄉鎖餐飲品牌，預料將引進連鎖反應，正式掀起外食餐飲業漲價潮。

鬍鬚張公關經理林振益表示，鬍鬚張自12月1日起即提前調整時薪自135元起，由於食材物料與人事成本不斷上升，加上鬍鬚張對食安檢驗的自我要求提升並投入更多成本，保障顧客及照顧員工，故幾經考量後不得不調漲部商品售價，以反應成本。

鬍鬚張調漲13項商品售價，卻同時調降部份便當類商品售價，其中包括：豬事雞祥便當、雞魚雙寶便當、三寶便當、輕食鯖魚便當，以及輕食炸雞便當，均各調降5元。

配合商品調價，鬍鬚張亦將自明(1/1)日起推出限時回饋活動，其中包括：1.1月1日起至1月10月推出「魯肉飯特價19元」(台北寧夏店、台北重慶店、台北永吉店、新店民權店)，2.1月1日起至1月26日止4款內場99元特餐優惠。3.1月1日起至1月26日「每日便當優惠5元」，4.1月1日起至1月26日止「黃金雞絲買6送1」(特裝版200g/133元/包)。

(工商)