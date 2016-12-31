2016年黑色系商品表現佳 焦炭期貨漲逾130％

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證券時報網31日報導，據新華社消息，大宗期貨商品市場成為2016年各大市場中的「明星市場」。從年度資料看，商品期貨市場全年僅有玉米、玉米澱粉全年呈現下跌，年跌幅分別為19.88％、13.05％。

年度最搶眼的商品莫過於黑色系列商品。號稱「絕代雙焦」的焦煤、焦炭期貨，年度漲幅分別為108％和136％，笑傲群雄。黑色系列商品漲幅普遍超過60％，僅有矽鐵期貨漲幅39％，排名墊底。排名倒數第二位的商品體系是化工類產品，平均漲幅超過40％。

(工商)