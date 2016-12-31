柯瑞球鞋拍賣助火災受難者 金額創新高

我要評比

美聯社報導，美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞兩雙球鞋日前共拍得4萬5201美元高價，其中一雙創下NBA現役球員拍賣紀錄。拍賣所得將捐贈加州奧克蘭倉庫大火受難者。

勇士隊今天表示，柯瑞（Stephen Curry）12月15日與紐約尼克隊比賽時穿的球鞋，被匿名買家以3萬101美元（約合新台幣97萬元）的高價買下。法新社指出，這項金額締造NBA現役球員球鞋拍賣最高紀錄。

勇士官方網站表示，這雙寫著「奧克蘭要堅強」（Oakland Strong）的球鞋，用代表金州勇士隊的黃色和藍色，分別在左右腳標明「Oakland」和「Strong」。

柯瑞賽前熱身球鞋左右腳則用塗鴉風格的大寫英文字母寫著「幽靈船」（GHOST SHIP）。這雙鞋獲匿名買家以1萬5100美元標下。

拍賣所得將捐贈「奧克蘭火災慰助基金」（Oakland Fire Relief fund）。當地一處被稱為「幽靈船」（Ghost Ship）的倉庫本月發生駭人火災，造成36人身亡。這項基金是為幫助受火災影響的人們。（譯者：中央社周慧盈）1051231

(中央社)