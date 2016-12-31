柯瑞球鞋拍賣助火災受難者 金額創新高
美聯社報導，美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞兩雙球鞋日前共拍得4萬5201美元高價，其中一雙創下NBA現役球員拍賣紀錄。拍賣所得將捐贈加州奧克蘭倉庫大火受難者。
勇士隊今天表示，柯瑞（Stephen Curry）12月15日與紐約尼克隊比賽時穿的球鞋，被匿名買家以3萬101美元（約合新台幣97萬元）的高價買下。法新社指出，這項金額締造NBA現役球員球鞋拍賣最高紀錄。
勇士官方網站表示，這雙寫著「奧克蘭要堅強」（Oakland Strong）的球鞋，用代表金州勇士隊的黃色和藍色，分別在左右腳標明「Oakland」和「Strong」。
柯瑞賽前熱身球鞋左右腳則用塗鴉風格的大寫英文字母寫著「幽靈船」（GHOST SHIP）。這雙鞋獲匿名買家以1萬5100美元標下。
拍賣所得將捐贈「奧克蘭火災慰助基金」（Oakland Fire Relief fund）。當地一處被稱為「幽靈船」（Ghost Ship）的倉庫本月發生駭人火災，造成36人身亡。這項基金是為幫助受火災影響的人們。（譯者：中央社周慧盈）1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。