索羅門群島總統讚揚台灣是摯友

索羅門群島總理府29日發布新聞稿表示，蘇嘉瓦瑞總理（Manasseh Sogavare）再度重申，中華民國與索羅門群島兩國關係良好穩固，台灣人民是索國最好的朋友，感謝台灣長期協助索國。

蘇嘉瓦瑞總理邀請中華民國駐索國大使于德勝前往馬萊塔省，出席12月27日該省富娜芳（Funafou）人工島礁供水及衛生先導計畫啟用典禮時做上述表示。

于德勝應邀致詞表示，台索建交33年，感謝索國基於雙邊情誼，長期在國際場合為台灣仗義執言，兩國關係不僅是政治盟友，也是可以相互信賴的摯友。二次世界大戰後台灣也曾經接受外援，現在台灣經濟繁榮、有能力提供國際社會協助之際，台灣提供索國農業、醫療、教育文化等各方面協助，希望基於兩國邦誼，改善索國民眾生活，以及善盡國際人道援助義務。

索羅門為開發中國家，許多外島沒水、沒電，基礎建設落後，人民生活十分窮苦匱乏。台灣基於人道關懷，長期提供索國人道援助，這次是在索國第二大省馬萊塔富娜芳人工島礁興建供水及衛生先導計畫，有效改善當地居民生活環境。

當地民眾於啟用典禮時，載歌載舞，歡欣之情溢於言表，充分表達對台灣感邀之情。這次活動廣獲索國主流媒體大篇幅報導，活動當日除由「索羅門國家廣播公司」（SIBC）作全國性新聞播送外，「索羅門星報」（Solomon Star）、「島嶼太陽報」（Island Sun）等主流媒體，也於次日刊登相關新聞，包括於頭版彩色照片、全版報導6篇，專文報導2篇，對於向索國社會大眾正面宣傳台灣人道關懷的形象，甚有助益。1051231

(中央社)