2016年度百首單曲票選 林俊傑奪冠

「2016 Hit Fm年度百首單曲」票選今天揭曉，金曲歌王林俊傑以「不為誰而作的歌」奪冠，亞軍是歌手田馥甄「餘波盪漾」，樂團五月天「後來的我們」搶下季軍。

邁入第19年，由Hit Fm聯播網舉辦的「年度百首單曲」票選，今年共計60首華語、16首英語、24首日韓單曲進榜，凌晨公布最終結果，由林俊傑（JJ）「不為誰而作的歌」奪冠，獲8萬5991票。

林俊傑今年以專輯「和自己對話」在第27屆金曲獎封王，並以「不為誰而作的歌」獲最佳作曲人獎。他說，記得那時面臨低潮期，唱出很私人的內心，「但因為有你們的支持，也看到許多人翻唱這首歌，讓這首歌別具意義，謝謝所有喜歡這首歌的朋友」。

田馥甄（Hebe）去年以「小幸運」奪冠，今年以「餘波盪漾」獲8萬4167票登上亞軍，她表示，謝謝大家喜歡「日常」這張專輯，「願大家2017的日常，每天都有美好的事發生，新年快樂」。

五月天以「後來的我們」獲8萬4011票搶下季軍；第4名是日本賣座動畫電影「你的名字」主題曲「前前前世」（獲8萬1566票）；第5名則是周杰倫與張惠妹（aMEI）合唱曲「不該」（獲7萬9981票）。

「獅子合唱團」是蕭敬騰擔任主唱領軍，新人團體變成大黑馬，以「最後的請求」奪第6名、「Lion」第26名，加上蕭敬騰個人專輯「Reminiscence」，共入選5首歌。

蕭敬騰說，組樂團一直是他的夢想，以樂團形式出專輯算是圓夢，之後會持續演唱自己的歌，並帶領「獅子合唱團」跑遍各地熱血演唱，讓更多人聽見好音樂。1051231

(中央社)