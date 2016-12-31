跨年晚會垃圾多 柯文哲籲垃圾不落地

台北巿長柯文哲今天在臉書表示，希望參加跨年晚會的民眾落實「垃圾不落地」，也可以帶野餐墊來坐，舒服又環保，因為紙板如果濕掉黏在地上，很難清理。

柯文哲指出，「跨年結束後，你續攤慶祝，還是回家倒頭大睡？但有一群人，在曲終人散後才默默現身，在2017年的第一道曙光來臨前，把狂歡後的殘局收拾完畢。」

柯文哲說，他今晚會和太太到市府前廣場和大家一起倒數，並張貼多張清潔隊員打掃街頭的照片。

柯文哲說，這群人是台北市政府環保局的清潔隊員，以及號召的1000多名志工。今晚會場周邊、捷運出入口附近與整個信義計畫區內，一共設置66組（264個）大型垃圾桶（含回收桶），煙火結束後更設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，志工們也會在活動會場周邊收集垃圾，請大家善加利用，落實「垃圾不落地，回收再利用」的原則。

柯文哲還說，「我知道看表演時拿個紙板來坐很方便，但紙板如果濕掉黏在地上，清潔隊員要挖個老半天。所以請大家自備野餐墊，舒服又環保，總之垃圾記得帶走就對了！」1051231

(中央社)