年金改革備選案 勞資代表不買單
行政院端出年金改革備選方案，全國工業總會常務理事何語今天批評對經濟發展是嚴重打擊；軍公教聯盟黨秘書長達佶祐也揚言基本訴求未獲回應將拒繳、還錢、罷工。
首場國家年金改革國是會議分區會議下午登場，行政院年金改革辦公室提出年金改革備選方案，包括調高公教勞法定費率、領取年齡為65歲、平均投保薪資採計最長25年，降低所得替代率，18%盡速走入歷史。
全國工業總會常務理事何語表示，台灣中小企業占96.8%，看到勞保費率調高到18.5%，每年調漲0.5%，產業界將多增加新台幣96.77億的勞保費，換言之，與現制比較，將多負擔1兆258億元，以現行中小企業結構而言，對經濟發展嚴重的打擊。
何語表示，中小企業產業結構是以外銷為導向，這樣的調整對資方負擔非常沉重，年金改革方案中，勞保負擔比率，雇主70%應調整為50%，降低企業法定勞動成本，政府應負擔勞工社會福利的終端責任，不是轉嫁到企業界身上。
軍公教聯盟黨秘書長達佶祐表示，軍公教警消勞工各職業類別應一體適用，廢止政務官退職金給與條例、正副總統、高官、立委等先改革，再改革受薪公務員、勞工；政府應負擔社會保險最終給付責任；年齡與服務年資應擇一、全薪納保等。
他表示，這些基本訴求如果未得善意回應，將發動拒繳、還錢、罷工。
大專院校退休同仁協會創會會長簡明勇說，政府不應違法背信、遵守行政程序法與信賴保護原則；質疑年金改革委員會委員未經程序正義選出、不具代表性，決議無法律效果。1051231
(中央社)
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