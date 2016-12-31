駐法國代表張銘忠夫婦辦歲末感恩餐會

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駐法國代表張銘忠夫婦偕副代表胡正浩及僑務組長林宏穎等主管同仁，29日晚間假巴黎第13區中國城大酒樓舉辦歲末感恩餐會，歡宴旅法僑領、台商，感謝他們鼎力襄贊代表處推動外交暨僑務工作。

應邀出席僑領包括僑務諮詢委員蔡國泰、陳秫娟、黃行德、陳廣城、邵榮仁、僑務委員林奇雋、李永慶、曾金華、僑務顧問郭珮涵（台灣商會會長）、詹致遠、劉作鑫、施龍、曾輝、陳中華，還有旅法印支華人會館會長江基民、法國華裔互助會會長鄭輝、海南會館會長史振茂、崇正總會會長羅仕川、百華聯誼會會長劉崇興、番禺富善社社長陳文鴻、潮州會館副會長許葵等50餘位。

此外，台灣在法國投資最多的台商企業-長榮集團旗下的海運巴黎分公司總經理唐嘉生、長榮航空戴高樂機場主任李主恩，以及台貿中心主任陳怜燕也都出席餐會共襄盛舉。

張銘忠首先致詞指出：回顧過去1年中華民國選出華人世界首位女性總統，順利完成第3次政權和平轉移，普獲世界推崇；雖然也不幸遭逢到臺南地震，所幸國內外同胞及全球僑胞熱情捐輸，協助推展救災復原工作，令人溫馨滿懷。

張銘忠表示，即使日前發生聖多美普林西比與中華民國斷交事件，各界仍不氣餒，相信持續倚重大家的持續支持，國家定能突破萬難。

他並感謝在座嘉賓年來鼎力襄贊駐法國代表處推動總體外交暨僑務工作，期勉在座僑界先進不吝續予指教與協助，和駐處團隊繼續為臺灣及旅法僑社開創新格局。

僑務諮詢委員蔡國泰應邀代表僑界致詞，他表示：欣見旅法僑領歲末齊聚一堂迎接新年，用實際行動展現大家一起攜手構築繁榮和諧僑社的共識，並強調：臺灣順利經歷過3次政黨輪替，足證臺灣民主化成熟，意義重大；期盼大家勇於面對未來變局，不分黨派，團結共赴新挑戰，永遠支持中華民國臺灣。

簡單儀式結束後，餐會旋即展開；張銘忠夫婦與全體僑領盡情歡敘，分享年來臺法合作發展近況，並交換旅法工作及生活心得。席間，張銘忠夫婦並逐桌敬酒，當面轉達政府問候，和僑領們親切互動，賓主盡歡，晚宴直到深夜才話別。

與會僑領十分肯定張銘忠夫婦的平實誠懇作風，均表示將與駐法國代表處攜手努力，共同推動僑社永續經營及國家願景發展。1051231

(中央社)