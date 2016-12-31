刺激買氣 民代買台灣鯛送民眾
國產台灣鯛進入產季後價格低迷，台南市虱目魚養殖協會與台南市議員謝財旺今天合買3000台斤的台灣鯛，再發送給民眾，希望刺激買氣，也在歲末時以「年年有魚」討個來年大吉。
台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗表示，與中國大陸合作進行多年的虱目魚契作，今年因故中止；漁民改為飼養台灣鯛，又面臨滯銷問題。現今產地價掉到每台斤新台幣17元的低價，因此決定向漁民購買3000台斤，希望刺激買氣、有助價格回升。
謝財旺指出，雖然行政院農委會啟動收購機制，但是台灣鯛價沒有明顯起色，讓養殖漁民苦不堪言。因為快過年了，才與台南市虱目魚養殖協會共同募集經費，購買台灣鯛再免費發放給民眾。
他說，希望以這個行動支持本土養殖產業，進一步協助漁民增加收益，祝福鄉親新年年年有餘，金雞年財源廣進。1051231
(中央社)
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