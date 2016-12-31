2016年最後一天 大陸名導心臟病發猝死

大陸名導何群今晨因心臟病發逝世。(取自微博)

張藝謀哀悼老友何群。(取自微博)

今天是2016年的最後一天，大陸影壇卻傳來不幸消息，曾與張藝謀、陳凱歌組成美術、攝影、導演鐵三角，一起創作電影《黃土地》的名導何群，今(31日)凌晨3點因為心臟病發驟逝，享年61歲。

畢業於北京電影學院美術系的何群，早年曾為電影《一個和八個》、《黃土地》、《大閱兵》擔任美術指導，開創大陸第五代電影美學風格，之後轉當導演，其執導電影《鳳凰琴》更獲得第14屆金雞獎最佳故事片獎殊榮。

導演何平今也在微博證實好友死訊，「驚聞好友何群導演今晨突發心臟病辭世，何群導演曾是《一個和八個》、《黃土地》的電影美術指導，開創了第五代電影美學風格，之後轉做導演《嘩變》《西行囚車》《烈火金剛》《鳳凰琴》等。」好友張藝謀也在微博哀悼寫下「願何爺一路走好，天堂有笑聲陪伴」。

(中時電子報)