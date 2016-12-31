陸三大房地產開發商今年銷售額總計逾兆元
新浪報導，據路透社指出，中國指數研究院周五公布的一項排名顯示，2016年中國三大房地產開發商的銷售額總計突破1兆元人民幣（下同），主要受益於今年較早時一些大城市房價的飆升。
2016年排名前三位的房地產開發商是恒大、萬科與碧桂園，銷售額分別達到3810億元、3620億元和3090億元。2015年的前三位是萬科、綠地與恒大，總計銷售額略高於7000億元。
2016年銷售額超過1000億元的房地產開發商的數量，從去年的7家增至12家，銷售額突破百億的開發商數量，從2015年的104家增至2016年的131家。
中國指數研究院在報告中表示，2016年恒大集團約70%的銷售額，來自熱點二線城市，例如武漢、天津和南京。但隨著政策承諾在2017年打擊投機行為，大陸房地產市場，已顯示出走軟跡象。
(工商)
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