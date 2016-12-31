果園工寮起火 男逃生不及喪命

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台南市官田區一處果園工寮在今天清晨起火，屋內1名43歲的胡姓男子，疑似在睡夢中逃生不及，不幸身亡。

台南市政府消防局在清晨6時許接報，在官田區拔林里一處果園的磚造鐵皮工寮傳出火警。消防人員撲滅火勢後，在火場內房間內的地板上發現1名男子，背靠著牆壁，正面身體嚴重燒焦，已明顯死亡。

警方初步調查發現，起火點疑似在死者的床邊，現場還有許多易燃物、高粱酒瓶；起火後可能瞬間出現高溫，造成睡夢中的胡姓男子逃生不及喪命。

警方調查發現，胡男因工作不穩定，最近借住在友人的果園工寮內；家人曾勸胡男回家，不料發生憾事。1051231

(中央社)