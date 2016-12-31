印尼廉航機師出勤太誇張 過安檢像喝茫

我要評比

印尼廉價航空連城航空一名機師站都站不穩、搖搖晃晃通過機場安檢門，行李還一邊掉，接著自駕駛艙對機上154名旅客說出含糊不清的廣播詞。官方人員今天表示，這名機師已被開除。

法新社報導，YouTube影片顯示，印尼航空（Garuda Indonesia）旗下廉航連城航空（Citilink）這名32歲機師28日抵達機場已經遲到，他邊走邊晃通過機場安檢門，隨身行李還一直掉。他要值勤的這架班機預定要從泗水飛往印尼首都雅加達。

誇張情節還沒完，這名機師接著自駕駛艙說出含糊不清的廣播詞，嚇壞機上旅客，旅客指控他不是喝醉就是嗑藥。

這架班機後來延後起飛，換新機師上陣，但多名旅客決定不搭了。

連城航空發言人布塔布塔（Benny Siga Butarbutar）今天告訴記者：「迄今調查結果足以讓管理階層做果決決定，開除這名機師。」

布塔布塔說：「我們堅信，航空業必須零錯誤。」

連城航空執行長也提出辭呈，以為此事負責。（譯者：中央社蔡佳伶）1051231

(中央社)