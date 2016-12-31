跨年派對怕喝太茫？6妙招助解宿醉
即將告別2016，滿心雀躍的參加跨年派對！這種場合下免不了多喝幾杯，然當隔天出現嚴重宿醉時該怎麼辦？《Marie Claire》雜誌提供了6個妙招，能有效緩解宿醉症狀。
1. 補充水分
由於酒精會帶走身體的水分，並引發頭痛，因此補充水分是緩解宿醉最直接、有效的方法。
2. 補充電解質
酒後不僅會使身體脫水，也會使體內電解質失衡。因此，可多喝運動飲料，或是含有類似成分的椰子水。
3. 讓咖啡因解救你
不論晨起的宿醉多不舒服，都應該試著恢復正常作息。
酒後若攝取咖啡因，將會縮小頭部腫脹的血管，使頭痛劇烈。因此，略過早晨的咖啡能有效緩解宿醉。
4. 喝碗清燉肉湯
清燉肉湯能補足失去的鹽分和鉀，並能補充礦物質。
5. 多喝果汁
水果中的天然糖分能加速緩解宿醉，營養學家特別建議柳橙汁或葡萄柚汁，或是能加速代謝掉酒精的番茄汁。
6. 睡覺
「時間」絕對是有效對抗宿醉的良方，若是感到頭痛欲裂，專家建議還是回去睡一覺吧！睡覺除了能消磨宿醉的時光，相信睡醒後宿醉也會好很多。
☆ 中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
文章來源：Marie Claire
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