盧學叡個資外洩 證件被狂粉公務員貼上網

盧學叡證件被公務員PO上網。（圖／中時資料照片）

盧學叡表示已原諒對方。（圖／取自盧學叡(Afalean˙Lufiz)臉書）

28歲男星盧學叡參加《超級星光大道》第一季出道，近日他在臉書自爆個資外洩，且對方還是公務員，因盧學叡先前到健保署辦事，證件便被剛好是他粉絲的辦事員影印，事後上傳到臉書分享遇到藝人，盧學叡發現後傻眼，網友也評：「只能給他87分」。

據《華視新聞網》報導，盧學叡最近在臉書說：「發現這個世界真的有很多腦袋不知道裝了甚麼的人...去健保署辦個東西，還被上傳身分證影本」，並附上辦事員在臉書貼上他身分證影本的截圖，該人還興奮評論說：「猜我今天上班遇到了誰???」

之後，該名辦事員表示：「我有經過他媽同意啦，而且有馬賽克」，仍有不妥他願意刪文，「我很喜歡他，真誠的說對不起」，而盧學叡之後也原諒該名辦事員，在臉書回應：「沒有什麼特別需求，只是希望能有所提醒，喜歡之餘，還是得尊重他人隱私，而辦事員也已真誠道歉，既往不咎，大家開開心心準備迎向新的一年吧！」

(中時電子報)