赫見筆友是男兒身 洗劫後潛逃南非遭遣返
47歲男子李建龍，16年前與筆友相約到汽車旅館見面，不料，赫然發現對方竟是男兒身，李男憤而毆打、綑綁對方，洗劫其身上財物後揚長而去。李男後來被判決7年8個月，隨即潛逃到南非躲藏，經刑事局聯絡官策動他出面投案，才將李男押返回台。
警方調查，李男在2000年5月間，與郭姓筆友相約見面，並前往台南市的汽車旅館投宿，沒想到2人進房後，李男發現郭男扮女裝，認為一直遭到欺騙，憤而出手毆打郭男，並以繩子綑綁手腳、膠帶封口等強暴方式，強取郭男的金融卡及信用卡，然後駕駛郭男的車子逃離現場。
李男落網後遭法院重判7年8月，但他在2008年利用交保候傳期間，以小三通偷渡到大陸，隔年遭台南地檢署發布通緝。李男在大陸躲藏3年後，再轉往南非藏匿。
李男自稱，他在南非期間從事保鑣工作，在當地與10多名女子生了10多個小孩，因母親最近身體不好，才動起返台投案、探望母親的念頭。刑事局駐南非聯絡官獲得情資後，立刻策動他出面投案，並將他押解回台歸案。
(中時)
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