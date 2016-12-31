大陸銀行信用卡新規 明年起ATM取現日限1萬元

環球外匯網31日報導，2017年元旦起，中國央行發布的「關於信用卡業務有關事項的通知」正式實施。其中，對信用卡透支取現利率、預借現金等業務做出調整，信用卡ATM透支取現額，上調到每日1萬元人民幣，透支利率可最高打七折，免息還款期可能超60天，「滯納金」也改名為「違約金」。

(工商)