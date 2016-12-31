迎跨年晚會 北捷估疏運300萬旅客

2017台北跨年晚會今晚7時登場，台北捷運公司站務處長楊秦恒指出，今年預估將疏運300萬旅客，屆時北捷列車將全部上陣，也呼籲民眾可以「分線搭乘」，加快疏運速度。

「台北最High新年城-2017跨年晚會」今天晚上7時登場，卡司包含A-Lin、伍佰、玖壹壹等歌手，嘻哈團體玖壹壹開場，歌手伍佰壓軸。

下午4時許，捷運市政府站週遭已漸湧現人潮，義交、交警於各大路口協助交維。

楊秦恒指出，今年預估將疏運300萬人次旅客，下午5時起北捷列車將全部上陣，在最佳班距駛出，而部分列車將視人潮跳站停車，呼籲民眾除了在捷運台北101站、市政府站上車外，也可徒步前往永春、國父紀念館、信義安和、象山、南京三民等站上車。

他表示，若旅客眾多，會施行3級管制，也就是出入口、閘門到月台等3區域做人潮管制，讓民眾分批進場。由於今年因適逢週末，預估人潮會很多，出動1500多人次服務旅客。

另外，已在國父紀念館站、101站及市府站設置指揮中心，並由專人在場監看螢幕，除了能在意外事件發生時立刻應變外，也能統一指揮調度，讓旅客開心出門、安心返家。1051231

(中央社)