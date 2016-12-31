迎跨年晚會 北捷估疏運300萬旅客
2017台北跨年晚會今晚7時登場，台北捷運公司站務處長楊秦恒指出，今年預估將疏運300萬旅客，屆時北捷列車將全部上陣，也呼籲民眾可以「分線搭乘」，加快疏運速度。
「台北最High新年城-2017跨年晚會」今天晚上7時登場，卡司包含A-Lin、伍佰、玖壹壹等歌手，嘻哈團體玖壹壹開場，歌手伍佰壓軸。
下午4時許，捷運市政府站週遭已漸湧現人潮，義交、交警於各大路口協助交維。
楊秦恒指出，今年預估將疏運300萬人次旅客，下午5時起北捷列車將全部上陣，在最佳班距駛出，而部分列車將視人潮跳站停車，呼籲民眾除了在捷運台北101站、市政府站上車外，也可徒步前往永春、國父紀念館、信義安和、象山、南京三民等站上車。
他表示，若旅客眾多，會施行3級管制，也就是出入口、閘門到月台等3區域做人潮管制，讓民眾分批進場。由於今年因適逢週末，預估人潮會很多，出動1500多人次服務旅客。
另外，已在國父紀念館站、101站及市府站設置指揮中心，並由專人在場監看螢幕，除了能在意外事件發生時立刻應變外，也能統一指揮調度，讓旅客開心出門、安心返家。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。