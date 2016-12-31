陝西發行消防猛男桌曆 陸網友求介紹
大陸陝西省公安消防總隊官方微博最近上傳了2017年的消防猛男桌曆，引起大批網友討論，更有人直呼「求介紹！我單身！」
時至年底，許多政府機構、公司行號都推出2017年的年曆，不僅台灣的消防隊推出猛男年曆，連大陸的消防隊也推出令人血脈噴張的年曆。
陝西消防微博28日上傳了「2017年2017中國消防員台歷（台灣稱桌曆）」照片，並在文中形容桌曆是「逆行的荷爾蒙」。
陝西消防微博並在留言中提到，「消防員每天在訓練場上揮汗如雨，在滅火救援中英勇奮戰，無論嚴寒酷暑始終堅守崗位，這身肌肉健碩可是凝結了他們的辛勤與汗水哦。」陝西消防也舉辦轉發抽獎免費送桌曆的活動，引發大陸網民瘋傳。
此外，有許多大陸網民紛紛在下方留言討論，更友人直呼桌曆中消防員壯碩的身材讓他「不想工作了，盯著桌歷看就好」，也有人直呼「求介紹！我單身！」1051231
(中央社)
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