北市跨年活動登場 傍晚人潮逐漸聚集

台北最High新年城跨年晚會今晚7時登場，傍晚4時左右人潮已慢慢聚集，不少人提前卡位並到場觀看藝人最後彩排，警方也在四周巡邏，加強維安。

台北最High新年城跨年晚會邀請天團玖壹壹、歌手伍佰、ALin等輪番上陣，以精彩演出陪伴民眾跨年，雖然晚上7時活動才開始，但傍晚4時開始，現場已慢慢擠進人潮，有人拿著自己喜愛歌手的加油牌，準備好好欣賞表演。

警方也不敢大意，動員千名警力備戰，並在晚會四周重要路口架設DV蒐證，確保維安滴水不漏；而預計演出的藝人們，則趁著最後時間，上台彩排，確認音響、聲音狀況都在最佳狀態。

警方表示，晚會周邊車流已開始湧現，準備到場參與的民眾，建議改搭捷運等大眾運輸，避免塞在車陣當中，延誤時間。1051231

(中央社)