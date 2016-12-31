北市跨年活動登場 傍晚人潮逐漸聚集
台北最High新年城跨年晚會今晚7時登場，傍晚4時左右人潮已慢慢聚集，不少人提前卡位並到場觀看藝人最後彩排，警方也在四周巡邏，加強維安。
台北最High新年城跨年晚會邀請天團玖壹壹、歌手伍佰、ALin等輪番上陣，以精彩演出陪伴民眾跨年，雖然晚上7時活動才開始，但傍晚4時開始，現場已慢慢擠進人潮，有人拿著自己喜愛歌手的加油牌，準備好好欣賞表演。
警方也不敢大意，動員千名警力備戰，並在晚會四周重要路口架設DV蒐證，確保維安滴水不漏；而預計演出的藝人們，則趁著最後時間，上台彩排，確認音響、聲音狀況都在最佳狀態。
警方表示，晚會周邊車流已開始湧現，準備到場參與的民眾，建議改搭捷運等大眾運輸，避免塞在車陣當中，延誤時間。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。