浩角翔起台南瘋跨年 合體唱跳撇拆夥

浩角翔起為今晚跨年晚會彩排。(民視提供)

浩角翔起為今晚跨年晚會彩排。(民視提供)

浩角翔起為今晚跨年晚會彩排。(民視提供)

浩子(右)和阿翔受訪。(民視提供)

（18：17更新）浩子將暫退演藝圈1年，「浩角翔起」傳出解散，31日下午兩人為民視今晚轉播《2017台南心時代跨年晚會》跨年表演彩排時表示沒要拆夥，只是浩子希望2017年能帶家人出國旅遊，目前還沒安排好，卻引發這麼多人關心，兩人表示真的是受寵若驚。阿翔說，一月分還有很多尾牙場，跨年晚會不是最後一場合體。

浩角翔起為了台南跨年晚會，特地準備集訓要帶來11分鐘組曲，〈小幸運〉、〈派對動物〉、〈燒肉粽〉、〈PPAP〉、〈癡情男子漢〉⋯⋯還帶了16位舞者，獨家演出獻給台南粉絲。

浩子強調他從《綜藝大集合》到《食尚玩家》跑遍許多外景地方，每一次覺得如果家人有在身邊一起享受就好了，漸漸的帶家人出國的念頭就湧現，才會在2016年底這時候跟公司提出，而且他出國的旅費也準備好了，開玩笑表示他們回國可能要找親朋好友借錢，阿翔打趣說：「還好我不是你家人。」

浩子說，希望大家不要寫浩角翔起要解散，因為他媽媽比愛他更愛阿翔，所以聽到他和阿翔要解散，媽媽很難過，他自己只是休息一下，很快就回來。

阿翔的夢想不是環遊世界，而是因為家有小孩，要努力在演藝圈發展突破，賺奶粉錢才可以。浩子在一旁聽聞馬上說：「阿翔是要當包租公啦。」

「浩角翔起」的師父胡瓜對於浩子要帶小孩出國暫停工作的想法表示很支持，因為只要是對家人好的事就去做，而且一年很快，就像《綜藝大集合》當初會離開也是因為要陪家人，他也全力支持。

胡瓜先前彩排《台南心時代跨年晚會》時，露出大量膏藥布在身上，他今天表示12月從月初忙到最後一刻，所以聲音到現在都啞啞的，只能補充大量溫開水潤喉，他與白家綺和Janet看到2016最後一刻夕陽，忍不住興奮在台上跳著，期許2017年大家都能更好。

(中時)