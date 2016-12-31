母是花蓮阿美族人 蕭敬騰今晚返鄉唱壓軸
迎接2017年，花蓮跨年晚會精彩可期！花蓮縣政府一連兩天舉辦「太平洋觀光節」跨年晚會，13名歌手輪番上陣，今晚將由「花蓮之光」蕭敬騰專程為故鄉跨年夜獨家壓軸獻唱，與上萬名花蓮鄉親共同迎接2017年。
花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，首場先於六期重劃區登場，「愛你一起跨年夜」的卡司包括袁詠琳、蔣卓嘉、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、FS、何維健、楊程鈞、小宇、TOP1男子漢等人，由GTM(GENTLEMAN)與縣長傅崐萁帶領民眾倒數，蕭敬騰帶領的獅子合唱團則於12時過後壓軸開唱。
連續2年都在花蓮跨年，經紀人透露，老蕭的媽媽是出身在豐濱鄉的阿美族人，只要花蓮有活動，他都會盡力參加。他30日先是在中國參加跨年活動， 31日便一早將搭機返台，趕搭普悠瑪直奔花蓮，帶著「獅子合唱團」獨家為花蓮鄉親獻唱。
觀光處代理處長彭偉族表示，今年除力邀蕭敬騰回花蓮壓軸外，最特別的就是「跨年獨家香氛星空秀」，在倒數時利用氣味藝術香氛霧化系統，營造現場甜美溫馨的跨年氣氛，搭配長達300秒擁有全台最大尺寸之璀璨星空秀，同步施放水果香味，是全台唯一「聞到水果香的跨年星空秀。」
而明晚則接續帶來「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，由平民天團玖壹壹擔任壓軸。彭偉族指出，歡迎大家於兩天活動期間上傳一張在跨年現場的照片，並在臉書hashtag「#花蓮太平洋觀光節」，就有機會抽中花蓮香港直航來回機票。
(中時)
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