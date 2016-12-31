挺同團體辦跨年晚會 南市4000人嗨翻天

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挺同團體在台南發起大規模遊行，並舉辦特別的同志跨年晚會。（程炳璋攝）

挺同團體在水萍塭公園發起遊型與跨年晚會，訴求婚姻平權必須修法。（程炳璋攝）

現場有志工主動幫民眾繫上彩虹帶。（程炳璋攝）

彩虹旗在挺同場合上不可或缺。（程炳璋攝）

不少挺同民眾盛裝打扮表達支持立場。（程炳璋攝）

有志工現場提供免費擁抱。（程炳璋攝）

立法院26日將同性婚姻法案透過黨團協商，妥協後的版本無法令挺同團體信服。台南市由能盛興工廠30日舉辦大型跨年遊行晚會，約3000人走上街頭，隊伍高喊「拒絕假友善，落實真平權」！呼籲支持同性婚姻法案的立委別再退讓。

能盛興工廠發言人林佑鍶表示，黨團協商後的版本雖仍修改民法，但是在民法中另立專章，與立專法的精神無異，希望立委考量多元性別的處境，切勿再作退讓，落實真平權。

挺同團體31日號召將近4000人從水萍塭公園集結，一路遊行經過台南市議會，再回到水萍塭公園。

隊伍中到處可見彩虹布條，民眾高舉彩虹旗，高喊著「編列大型性別活動經費」（目前台北、高雄均有編列同志公民運動日經費）、「開放同性伴侶參與台南市聯合婚禮」。（目前僅有台北、桃園、台中開放同性伴侶參加聯合婚禮）兩項訴求。

遊行隊伍綿延約1公里多，許多民眾刻意盛裝打扮，登上舞台車，熱情的向路人招手，並向大家喊話支持同性婚姻平權法案。

遊行平和結束，數千名挺同團體進入水萍塭公園內，舉辦一場歡樂跨年晚會，許多在地歌手到場相挺，數千人聚集在舞台邊隨音樂熱舞，現場氣氛熱烈，不亞於其他的跨年場，群眾並一起倒數計時，迎接充滿希望的2017年。

(中時)