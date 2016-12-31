張進德求婚成功 情定網壇小李玟阮庭妃
旅美棒球好手張進德最近喜事連連，除了受邀參加大聯盟春訓，30日晚間求婚成功，女主角是有「網壇小李玟」之稱的阮庭妃。
張進德的臉書粉絲團今天貼出單膝下跪的求婚照，許多粉絲獻上祝福。女主角是24歲的網球選手阮庭妃，因為外表神似歌星李玟，又喜愛唱歌，被球迷取了「小李玟」的外號。
她曾在2011年網協盃國際女子職業網球錦標賽封后、2012年雅加達國際網球巡迴賽拿下冠軍，光州世大運受傷之後，目前專心學業，不再比賽。
兩個人交往3年，都是運動員出身。在場友人說，張進德設計了很多驚喜橋段，整個禮拜都在聯絡親友，求婚的當下非常緊張。
張進德23歲，效力匹茲堡海盜隊小聯盟第5年，今年首次升上3A出賽6場。他是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、陳鏞基、蔣智賢、陳俊秀之後，第7位升上3A的台灣野手，也是第1個捕手。
張進德曾經支援大聯盟春訓，2017年球季將首次受邀參加，距離大聯盟更進一步。2015年世界棒球12強賽，張進德蹲捕功力大受肯定，3次阻殺古巴隊快腿，獲得「護國神捕」的美名。1051231
(中央社)
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