油價回升 台塑化新春汽、柴油漲價0.4元
受到市場預期石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產油國將開始實施減產措施，國際油價上漲回升。考量近期國際油價走勢、新台幣匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑化（6505）宣布國內汽、柴油批售價格每公升同步調漲0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。
影響所及，2017年1月2日凌晨1時起，台塑化旗下加盟加油站參考零售價各為92無鉛汽油每公升25.2元、95無鉛汽油26.7元、98無鉛汽油29元、超級柴油22.7元。
據科威特石油部長馬佐克（Essam al-Marzouk）表示，產油國執行減產的監督委員會預計將於1月21-22日在維也納召開，不同於此前OPEC秘書長巴爾金都（Muhammad Barkindo）所說的於1月13日在阿布達比召開。OPEC於11月底達成減產協議時同時表示，將成立一個高級別的監督委員會來監督減產執行的狀況，成員將包括各國的石油部長。本次減產協議，OPEC承諾將削減116.4萬桶日產量，非OPEC則將減產55.8萬桶/日，合計產油國將削減172.2萬桶的日產量。
2016年，北海布蘭特原油與美國西德州原油兩者的價差平均略高於每桶1美元。分析師認為，2017年北海布蘭特原油與美國西德州原油的價差將會擴大，推估平均每桶價差區間約1,25~2美元，並可望帶動美國2017年的原油出口量增長。
(工商)
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