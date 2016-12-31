獒犬沒綁好 北投紗帽山登山客被咬傷

遊客在北投紗帽山登山入口運動時，突然遭跑出來的獒犬攻擊，造成小腿撕裂傷，所幸送醫後暫無大礙。（台北市動保處提供）

跨年日登山飛來橫禍！台北市動保處表示，今日11時有民眾通報，陽明山紗帽山登山步道發生獒犬攻擊遊客受傷事件。原來是有人飼養的獒犬受驚嚇逃竄，幸好飼主與動保處、警消隨即出動尋犬，沒有造成更多遊客受傷。

遭獒犬攻擊的是一名56歲男性登山客，左小腿撕裂傷經醫護人員包紮後已無大礙。動保處表示，據了解這隻獒犬目前1歲多，昨日因附近有人放鞭炮受到驚嚇逃出家門，以致於在住家附近的登山步道咬傷民眾。

北市動保處表示，接受民眾通報後，立即派出救援隊於11時20分趕抵現場，並立即聯繫飼主並與警察局合力地毯式搜山追查獒犬去向。

在動保處、警察局、消防隊與獒犬蔡姓飼主四方按照受傷民眾指認，共同延紗帽山登山步道展開搜查，於12時20分發現獒犬蹤跡，獒犬見大批人員到來，情緒煩躁不斷憤怒低吼、作勢欲攻擊北市動保處救援隊員，現場氣氛緊張，麻醉吹箭也上膛待命，所幸在飼主不斷安撫下，總算成功平撫獒犬暴怒心情，並以牽繩牢牢繫住，以免脫逃再度傷人。

台北市動保處嚴處長一峯指出，由於獒犬為行政院農委會公告之具攻擊性寵物，飼主已違反動物保護法第20條第2項規定，將依依同法第29條第1項第5款規定處新台幣3萬以上15萬元以下罰鍰。另該獒犬傷及無辜民眾，依第32條第1項第3款規定動保處得逕行沒入該獒犬。敬請民眾若有飼養大型攻擊性犬隻，務必作好防護措施，切勿違反法令，導致他人受傷。

(中時)