台南火化場裝罐區舉行啟用典禮
尊重亡者、體恤生者，台南市殯葬管理所在南區、新營福園及柳營祿園等3座火化場，成立專屬裝罐區，今天由民政局長陳宗彥親自主持完工啟用典禮，未來火化後的身軀骨骸，在裝罐過程，將更能使治喪家屬有更莊重的感受。
台南市殯葬管理所表示，台南3座火化場共有20座爐具，該所去年全面進行爐具更新工程後，同時也著手規畫設置專屬裝罐區，除了進行美化設計和空間改造外，還擬訂撿骨裝罐標準作業流程。
陳宗彥說，未改裝前，原撿骨裝罐及棺柩進爐等作業，皆集中於火化大廳，狹窄凌亂，經規畫後，變成專屬裝罐區來服務家屬，並設計了鈦鋁合金雙層撿骨盒，分別裝盛先人上、下半身骨骸，家屬撿骨時，可感受「尊重亡者、體恤生者」的貼心服務。
今天上午，台南3座火化場專屬裝罐區同步完工啟用，民政局長陳宗彥親自到南區火化場主持啟用典禮，南區議員蔡淑惠、莊玉珠等人，也都到場參與。
(中時)
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