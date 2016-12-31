晉江農業嘉年華 兩岸簽約總投資逾4億人幣
中國新聞網31日報導，首屆晉江農業嘉年華31日在福建晉江開幕。嘉年華上，兩岸22個專案現場簽約，總投資額超過4億元人民幣。
此次簽約的22個項目涵蓋特色種植、花卉產業、農業文創、休閒農業、社區營造、新三板輔導、農業綜合開發、農產品深加工及農產品購銷等。
其中，包括晉江市農業局和台灣朝陽科技大學合作成立社區營造中心，晉江市豪泰農業發展有限公司和台灣蘭陽生物科技股份有限公司，合作水耕蔬菜種植基地建設；福建晉江萬利夜市市場管理有限公司和台灣南投縣觀光旅遊發展協會，合作農文旅567創意項目；福建農伯情農業科技開發有限公司和台灣三榮文創集團，合作番薯主題農場專案等。
(工商)
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