元旦健走 1月1日圓山花博登場

元旦健走連續舉辦14年。(希望基金會提供)

元旦健走發起人紀政歡迎民眾以健康萬步走來接新年第一天。(希望基金會提供)

自2004年開辦，元旦健走2017年1月1日將邁入第14年，1日將由台北市長柯文哲親自帶著2017臺北世大運吉祥物「熊讚」來到會場，為元旦健走增添喜氣，也為即將到來的世大運聚集人氣。

希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，中華電信、中華郵政、台酒公司共同贊助的「2017元旦健走」，元旦上午從圓山捷運站花博廣場集合出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後穿越以前的兒育樂中心回到圓山捷運廣場，全程約七公里(約1萬1千步)。

紀政強調，新年第一天，以歡樂愉悅揭幕，從萬步走開始，是送給自己最健康、最棒的禮物與祝福。她開心邀約大家：元旦圓山捷運花博廣場見！

(中時電子報)