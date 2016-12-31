台北瘋跨年 捷運運量已達百萬人次

全台瘋跨年，台北捷運今天提醒民眾參加台北跨年晚會，牢記10項離場捷運措施」等；北捷統計，截至下午4時止，運量已100萬人次，預估人潮在晚間7時開始增多。

北市府在市府廣場前今晚舉辦「台北最High新年城-2017跨年晚會」；北捷建議民眾搭捷運到活動現場，並牢記10項措施，包含「分線搭乘、3線離場、列車加密班距、列車適時過站不停、自行車下午3時後不開放搭乘捷運、車站與連通道關閉、車站三級管制措施、博愛優先通道、重點車站加派人員、貓纜延長營運」

因跨年為周末，信義區周邊從中午過後，已開始逐漸聚集人、車潮，府前廣場也擠滿觀看台北跨年晚會的表演歌手彩排的民眾，更有粉絲從中午就進入會場等候，國父紀念館周邊人潮也逐漸開始匯集。

北捷統計，截至下午4時止，運量已達100萬人次，逐步增加中，預估晚間7時後，人潮開始匯集，且捷運會連續42小時營運不收班，建議民眾可搭捷運到活動現場，並牢記「分線搭乘、3線離場」。

在分線搭乘部分，從板橋、新莊、蘆洲的民眾可搭板南線；從內湖、南港至活動現場，可至南港展覽館站轉板南線；從淡水、新店、中永和等地，可搭或轉乘淡水信義線，從北市文山區前往，可至大安站轉乘淡水信義線。

3線離場部分，往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港的民眾，可由永春站進站；往淡水、中永和，可由信義安和站或象山站進站；往新店區的民眾，可由南京三民站進站。

北捷也把台北車站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝新生站、國父紀念館站、象山站、忠孝復興站、大安站、西門站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站列為重點管制車站，派駐超過1500人協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施。1051231

(中央社)