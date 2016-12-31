陸軍事專家：建議港人參軍 增認同感

香港「一國兩制」問題近年引起關注。中國軍事管理研究所常務副所長、全國港澳研究會理事王新建建議，可藉讓香港人參加解放軍隊和大陸國家公務員隊伍，促進港人對大陸的國家認同感。

中新社報導，王新建表示，香港民意人心問題直接關係「一國兩制」成敗，須真正了解並滿足香港大眾民意訴求，從國家政策和制度機制上打開通道，讓香港人真正融入大陸國家發展中。

他認為，要逐漸給予香港人國民地位和相應國民待遇，讓香港民眾「有平等機會參與國家建設和管理，匯集人心」。

他稱，香港也要在政治與社會文化層面開展「去殖民化」工作，磨合「兩制」關係，促進人心回歸，「香港在不斷增強『一國』元素的同時，要逐漸剝離、削弱和淡化其『半政治實體』的色彩」。

王新建建議讓香港人參加解放軍軍隊，「如果在中國海軍護航艦隊上有香港籍水兵在保護國際航運，在聯合國維和部隊的中國營區有香港籍的維和戰士在執行維和任務，在聯合國講壇上有代表中國的香港籍外交官維護國家立場，港人人心回歸、真正融入祖國大家庭也就為期不遠了」。

王新建也說，要把中央管治權落到實處，例如用好中央的防務事權，充分發揮駐軍是主權象徵和穩定因素的作用，「體現國家軍事力量在香港的存在」，促進香港青少年國防觀念和國家意識。1051231

(中央社)