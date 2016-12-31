年金座談 青年代表籲檢討資本家減稅問題

年金改革北區座談會今天下午登場，青年代表認為資本家未負起社會責任，沒有繳該繳的稅，若不處理好這問題年金改革不會成功。

今天的座談會經抽籤後40人輪流發言，在進行到後半場時，工人先鋒協會代表林奕志提到，年金改革反映社會問題，但現在變成好像政府拿勞工去鬥軍公教，大家都忘了沒討論到一個很大問題，就是資本家的收入，國家對資本家太好，成為軍公教及勞工在幫資本家。

林奕志說，政府在談年金改革時一直提18%優存利息每年要花800億元，但產創加促產條例每年使政府損失1100億元，為何政府為何不談，這樣社會無法接受，當資本家沒有負起社會責任，去繳他們該繳的稅，若不處理這件事，年金改革不會成功。

新竹市總工會理事長莊鑑川則表示，現在每人一個月最基本生活費要1萬9000元以上，但勞工所領平均勞保年金只有區區1萬6000元，呼籲「弱勢的勞工默默只有靠各位有一點良心的支持」，希望這次年金改革會議為勞工好好思考，不要讓勞工連進了安養院都無法支付費用。

桃園市公務人員協會理事長賴維哲發言指出，政府要公務人員退休不能拿那麼多錢，這好奇怪，公務人員一個月繳5、6000元，但勞工只繳7百元，卻要大家拿一樣的錢，這實在不合理，呼籲政府應該思考清楚。

中華民國石油事業退休人員協會常務理事梁春富則建議，每人老年時都應該有55%所得替代率，以目前基本工資而言，全國65歲老人一個月都該領1萬1000餘元，而且不應有設排除條件，這是基本生活尊嚴；他另提議公保勞保應合一，這樣就沒有誰欺負誰問題，而且可以促進職業流動。1051231

(中央社)