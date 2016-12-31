招募人才 海軍陸戰隊精銳盡出

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海軍陸戰隊指揮部今天舉辦招募人才嘉年華活動，出動蛙人與特戰隊員和聞名中外陸戰隊莒拳隊戰技操演，精銳盡出，並展示新式武器裝備，現場擠爆，民眾掌聲不斷。

為招募優秀青年學子加入陸戰隊的行列，海軍陸戰隊指揮部在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦「人才招募暨陸戰嘉年華」活動，展現陸戰隊勤訓精練與熱情活潑的優質形象。

海軍陸戰隊指揮部表示，希望透過與民眾互動交流，增進國人對陸戰隊精實建軍的認同與支持，以達招募優質國防人才與建立全民國防共識。

活動開場首先由遠近馳名的陸戰儀隊實施戰技操演，隊員們以精湛槍法及絕佳的默契拉開序幕，吸引人潮觀看，紛紛拿起手機拍照、錄影，紀錄隊員們表演。

聞名中外的陸戰隊莒拳隊戰技操演，以手、腳等部位擊碎瓦片、木板等，讓在場觀眾目不轉睛大呼過癮。也有陸戰隊員踢踏舞蹈、近戰格鬥、蛙人操及舞蹈社團等表演，民眾掌聲及歡呼聲不絕於耳。

現場特別展示的悍馬戰鬥車、狙擊槍和小型天堂路及兩棲突擊艇等多項裝備，吸引民眾大排長龍合影留念。1051231

(中央社)