曾說吻戲不給伸舌頭 陳喬恩被抓包主動舌吻王凱

陳喬恩和王凱合作《放棄我抓緊我》有多場浪漫吻戲。（圖／取材自電視劇放棄我抓緊我微博）

陳喬恩被抓包主動伸舌頭舌吻王凱。（圖／取材自網路）

藝人陳喬恩近日和王凱合作《放棄我抓緊我》擁有高人氣，兩人在劇中頻頻上演浪漫吻戲，時而霸氣時而甜蜜的花式kiss，讓觀眾看得臉紅心跳、爆發少女心，雙方甚至傳出假戲真做，近日更有觀眾發現陳喬恩在吻戲時主動舌吻王凱，並翻出她先前曾提過的吻戲原則，造成熱烈討論。

陳喬恩2013年受訪時曾說過拍吻戲有原則，即是對方不能伸舌頭也不能轉頭，但最近播出的《放棄我抓緊我》中，有眼尖觀眾發現一幕她和王凱激情相吻的畫面，竟是她主動伸出舌頭舌吻王凱，引來大批網友笑虧她說的是對方不能，沒說自己不可以。

而陳喬恩日前才被拍到帶著父母和王凱家長相見歡，2家人看似相當熟識、氣氛融洽，令外界揣測是否好消息將近，因此這回吻戲事件再度引來眾人關心他們是否真為情侶，但也有粉絲跳出來澄清只是演戲、劇情需要，希望別再拿此事炒作兩人緋聞。

(中時電子報)