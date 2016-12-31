俞大?贈巴拉圭首都幼稚園家電一批

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駐巴拉圭大使俞大?29日致贈巴京亞松森批發市場附設市立幼稚園家電一批，由巴京市長費雷洛（Mario Ferreiro）夫婦親自出席代表接受，雙方並簽署贈交議事錄。

批發市場暨幼稚園主管及員工、市府工作團隊、多位媒體記者及駐館相關同仁等在場觀禮。

此次致贈的家電包括電冰箱、冰庫、冷氣機、電風扇、電視、微波爐、電爐、果汁機、咖啡壺等。

俞大?致詞表示，基於臺巴兄弟邦誼，又駐館全體同仁均為亞松森市居民，樂願為市民福利略盡綿薄之力，冀盼能拋磚引玉為園內師生提供一個更舒適的托育環境。

俞大?指出，由於亞松森市與臺北市為姊妹市，關係密切友好，明年適逢兩國建交60週年，駐館將與亞松森市政府合辦相關慶祝活動，與市民分享兩國邦誼誌慶之喜悅。

費雷洛市長夫人以市立幼稚園名譽保母身分致詞，對中華民國政府在迎接新年時刻、以此溫馨行動向市內幼童，尤其是弱勢家庭展現關懷，由衷感謝。

隨後，費雷洛夫婦陪同俞大?參觀該園教室及遊憩空間，受到園內師生熱烈歡迎，並開心互動。1051231

(中央社)