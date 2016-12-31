高雄跨年夜 留意輕軌區間行駛

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配合夢時代廣場2017年跨年晚會，高雄捷運今天延長收班時間，紅、橘兩線末班車於翌日凌晨2時自端點站發，至於輕軌自晚間10時，開通C3前鎮之星站至C5夢時代站。

跨年活動，高雄捷運疏運會湧入大量人潮，高捷估計捷運及輕軌將動員逾700名人力，高捷將視各站人潮機動調整班距，最短班距2到3分鐘。

另為服務民眾參加元旦升旗活動，元旦一早各端點站將提早發出首班營運列車，小港站清晨5時15分、南岡山站清晨5時10分、西子灣站5時39分及大寮站5時20分。

特別的是跨年夜，輕軌營運服務時間至晚間10時，10時後，僅開通C3前鎮之星站至C5夢時代站，雙向接駁運輸至凌晨1時30分，隔日1月1日恢復正常假日營運。

高捷指出，依往年跨年運輸經驗，跨年會場週遭停車場爆滿、人車壅塞，高捷建議民眾，將車輛停放於R13凹仔底站、R21都會公園站、O13大東站等站外停車場，再轉乘捷運到R6凱旋站活動現場。

為方便乘客迅速穿越閘門票口，高捷提醒民眾使用電子票證及「單程票代用券」最快速省時。高捷將在下午5時30分起於時代大道臨時售票區，開賣單程代用券。

高雄市公車也會配合在捷運沿線加派多線公車接駁配合延長營運時間，市府同時協調台鐵於散場時加開北上台南3班次列車，協助疏運民眾。1051231

(中央社)