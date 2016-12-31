5566睽違8年唱跨年 重現經典〈我難過〉

許孟哲（左起）、王仁甫、孫協志下午進行彩排。（中天提供）

5566帶著舞群賣力彩排。（中天提供）

5566粉絲歌迷一早排隊守候。（中天提供）

「亞洲天團」556631日獨家在台中后里跨年演唱會擔任壓軸，一早湧入大批死忠粉絲排隊守候，晚會還未開始現場氣氛已經High翻天，王仁甫笑說：「我們在彩排，你們也在彩排嘛？！」讓粉絲尖叫聲四起，還跟著5566合唱起來，讓5566非常感動：「很謝謝他們（粉絲）辛苦了，今晚我們會在舞台上做最棒的演出回饋給他們！」

孫協志、許孟哲與王仁甫三人再度為2016跨年齊聚台中，王仁甫表示除了會重現經典歌曲〈我難過〉之外，舞蹈部分也會呈現不一樣的感覺，三人還開玩笑稱：「本來要把這個當作我們自己的演唱會，準備唱20首，就一路唱到迎曙光。」

(中時)