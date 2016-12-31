求無縫接軌 「生育事故救濟」延長試辦

為保障產婦生產風險、促進醫病和諧關係，衛福部2012年起推動「生育事故救濟試辦計畫」，5年內幫助了388個家庭、減少了70％醫療訴訟；衛福部指，因今年中實施「生產事故救濟條例」，為讓兩者無縫接軌，將延長「試辦計畫」到2018年的6月29日。

衛福部表示，試辦計畫開辦後，因生產死亡或導致中、重殘的產婦與新生兒，會給予最高200萬元救濟金，全國共297家婦產科專科醫療院所加入；衛福部醫事司長石崇良解釋，醫療院所在生育事故發生後2年內，與病方達成協議並經審議通過後，將給予救濟金。

石崇良說，該計畫目的在改善醫病關係，提升醫師醫療信心，試辦至今不僅減少7成的醫療訴訟，也促成婦產科住院醫師招收率回升，近兩年均達100％。

為配合今年6月30日上路的「生產事故救濟條例」，試辦計畫原訂今年底退場。石崇良說，考慮到今年6月29日以前的生產事故，可能因未滿2年而「還沒申請」，故決定在「生產事故救濟條例」上路同時，延長試辦計畫的申請，最晚延長到2018年的6月29日，讓兩者能無縫接軌，不會有案件被阻擋在社福網外。

試辦計畫因不具法律授權，故當面臨民眾拿了救濟金、卻仍堅持申告的情況，無法追回其救濟金；但石崇良指出，試辦計畫上路5年來，僅有1例「拿了救濟金卻仍申告」，且是因拿救濟金和申告者，為不同的家屬，才會出現該情況，「新版上路的生產事故救濟條例、則可追回」。

(中時)