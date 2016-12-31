新北歡樂耶誕城》氣墊遊樂園元旦登場！阿兜仔、小朋友也瘋狂

市民廣場變身「氣墊遊樂園」，大小朋友「蹦跳」嗨翻天。（新北市觀旅局提供）

全國最大3D光雕秀、巨大投影耶誕樹，從2010年舉辦至今的「新北歡樂耶誕城」已成為台灣度耶誕佳節的最好去處，日前又被「網路溫度計」大數據分析「九個聖誕熱門打卡景點」、「亞洲十大耶誕慶典」！話說耶誕節雖過了，不過緊接著三天元旦假期，新北歡樂耶誕城依舊祭出最好玩、最有創意的玩法！不僅吸引大小朋友來捧場，還看到許多老外來此跨年呢！

元旦假期今（12月31日）登場，歡樂耶誕城於倒數三天引進讓小朋友為之瘋狂的大型氣墊遊樂園，穿插小丑氣球、街頭魔術與花式溜溜球等互動表演，吸引許多家長帶小朋友前來度過元旦，也讓午間的市民廣場歡笑聲此起彼落、驚喜不間斷。

埃及法老王樂園。（新北市觀旅局提供）

市民廣場變身氣墊遊樂園 大小朋友「蹦跳」嗨翻天

歡樂耶誕城元旦假期於市民廣場，打造時下小朋友最喜愛的氣墊遊樂園，首度引進兩座大型氣墊遊樂設施「埃及法老樂園」及「外星人樂園」進駐，首日登場，就吸引大小朋友前來捧場。

小朋友一踏進廣場，見色彩鮮豔、造型立體擬真的大型氣墊遊樂設施，就興奮的拉著爸爸媽媽奔向遊樂設施，現場迅速出現長長排隊人龍，只見爸媽陪伴小朋友在氣墊中蹦跑跳，玩的不亦樂乎，不時傳來陣陣歡樂的尖叫聲，同時爸爸、媽媽也不時在一旁替家中小寶貝記錄下這歡樂的瞬間。

現場另安排街頭藝人帶來許多令人驚奇的表演。（新北市觀旅局提供）

氣墊遊樂園登陸耶誕城，元旦假期首日人氣爆棚。（新北市觀旅局提供）

街頭藝人串場表演 現場驚喜不斷

現場另安排街頭藝人帶來許多令人驚奇的表演，其中「街頭魔術」，最受小朋友歡迎，只見街頭藝人熟練的與民眾互動，逗得現場大小朋友開心大叫：「好厲害！」，接下來的兩天，街頭藝人也將各自拿出看家絕活，包含「水晶球」、「炫彩環」、「花式溜溜球」等壓箱寶將紛紛出籠，精彩的「花式雜耍」、「奇幻泡泡秀」必定讓觀眾瞠目結舌，讓繽紛歡樂的氣氛瀰漫整個耶誕城！

今年新北市歡樂耶誕城持續創新突破，除邀請來自新加坡頂尖光雕團隊針對市府大樓及360度立體耶誕樹量身打造出國際級的3D光雕投影主燈秀，也運用許多最新科技，如VR環景、#tagboard等技術，大大增加了趣味性，也提供來訪遊客不同的體驗與便利，每周相關系列活動，一年比一年精彩豐富，屢屢帶給民眾驚奇與歡樂，再度打響歡樂耶誕城這個城市活動品牌。

板橋車站連通道x粉粉星空。（新北市觀旅局提供）

今年新北歡樂耶誕城亦獲得「網路溫度計」大數據分析「九個聖誕熱門打卡景點」、「亞洲十大耶誕慶典」，以及「妞新聞」調查最嚮往的被告白地點獲網友票選Top 1。

再再顯示今年到訪遊客對歡樂耶誕城之肯定與喜愛，新北市歡樂耶誕城已進入最後倒數尾聲，還沒到訪或仍意猶未盡的朋友，趕緊把握這最後兩天前往，一睹兩版精采絕倫的國際級光雕饗宴與絢麗浪漫的燈飾！

(中時電子報)