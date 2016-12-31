就是反朴！ 韓民眾今再集結青瓦台前跨年

反對派民眾再次上街要求朴下台，這次要陪青瓦台一起「跨年」！（圖/Yonhap News TV直播）

才在上週平安夜集結抗議的韓國民眾，似乎對於憲法法庭審理的速度依然不滿意，數萬名反對派民眾決定今晚再行集結上街，前往青瓦台（Cheongwadae）與憲法法庭前，用行動「陪同」被凍結職權的朴槿惠（Park Geun-hye）總統一起跨年！

據美國廣播電視台（ABC）報導，從12月9日韓國國會通過彈劾案後，韓國大多數支持彈劾的民眾，不斷地用行動向憲法法庭與政府表達心聲。繼上週平安夜大遊行後，又有數萬名反對黨與民眾決定在今晚上街，前往青瓦台與憲法法庭大樓前，陪著法官們與等待判決結果的朴槿惠，一起跨過這個風風雨雨的2016年。同時支持朴的陣營也計畫在周邊街道集結，給予他們的總統一點溫暖。

反對派民眾再次上街要求朴下台，這次要陪青瓦台一起「跨年」！（圖/Yonhap News TV直播）

反對派民眾再次上街要求朴下台，這次要陪青瓦台一起「跨年」！（圖/Yonhap News TV直播）

反對派民眾再次上街要求朴下台，這次要陪青瓦台一起「跨年」！（圖/Yonhap News TV直播）

反對派民眾與支持朴的群眾同時上街，這次要陪青瓦台一起「跨年」！（圖/Yonhap News TV直播）

打從朴槿惠總統爆出「閨密案」的醜聞開始，韓國三大反對黨聯手發起多次大型抗議活動，最高紀錄曾達到數百萬人次，讓首爾（Seoul）市中心的光化門前廣場與道路滿滿地都是要朴槿惠下台的標語和口號。但根據韓國法律規定，遭國會彈劾成功後，總統職權雖立刻遭到凍結，案件移交至憲法法庭審理，但朴槿惠最多仍有180天的「任期」，這對於多數反對黨和民眾來說，是最無法接受的事情。

除了反對派外，跨年夜也有支持朴槿惠的民眾集結上街力挺到底。（圖/美聯社）

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隨著民間輿論不斷逼近，對於彈劾案和「閨密案」醜聞的審理速度確實有加快，朴的密友崔順實（Choi Soon-sil）也將面臨嚴重的訴訟與刑期，以及愈來愈多關係人遭到判刑或扣押。但對朴本人而言，憲法法庭今天做出不強制要求她出席審判，讓彈劾案的結果依舊霧裡看花。

(中時電子報)