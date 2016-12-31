浩角翔起拆夥前最後合體，公開說原由

浩角翔起31日最後公開合體，浩子（右）笑稱只是暫時休息，並非拆夥。（程炳璋攝）

浩角翔起雙人組中的「浩子」謝炘昊在2016年終前無預警宣布將休息一年，31日的台南年終跨年晚會成了兩人最後公開合體，謝炘昊笑著表示只是暫時休息，想帶老婆去環遊世界，「阿翔」陳秉立則說自己比較務實，未來仍以工作賺錢為主。

謝炘昊稱阿翔是工作上最好搭檔，但私下最愛的是家人，這幾年錄製《食尚玩家》跑了60幾國，有去到很多地方，都很想帶著老婆一起共度，才會有休息一年的念頭。

「阿翔」陳秉立語帶雙關的說，雖然說我跟浩子不合，但我最了解他，他從出道前就有流浪的夢，對於想追求並完成心中的夢想，值得觀眾學習，應該給予祝福。

但阿翔隨即恢復綜藝本性，直說自己節目照錄、與其他藝人持續搭配，工作上不會有太多問題，「意思說我少了浩子並不會有太大差別啦，哈哈」。

浩子則拜託外界勿稱浩角翔起要解散，「因為我媽很愛阿翔，聽到要解散很難過」他強調並非解散，而是自己任性了一下，選擇暫時休息，馬上就會歸隊。

浩子並透露想帶著家人去日本看櫻吹雪、到荷蘭體驗女王節、加拿大看楓葉，還有伊瓜蘇大瀑布、跳亞馬遜河等等，老婆很期待，時間越接近，她越開心。

阿翔則稱老婆比較務實，未來一年兩夫妻仍希望工作賺錢，養家活口。

(中時)