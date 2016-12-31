浩角翔起拆夥前最後合體 公開說原由
浩角翔起雙人組中的「浩子」謝炘昊在2016年終前無預警宣布將休息一年，31日的台南年終跨年晚會成了兩人最後公開合體，謝炘昊笑著表示只是暫時休息，想帶老婆去環遊世界，「阿翔」陳秉立則說自己比較務實，未來仍以工作賺錢為主。
謝炘昊稱阿翔是工作上最好搭檔，但私下最愛的是家人，這幾年錄製《食尚玩家》跑了60幾國，有去到很多地方，都很想帶著老婆一起共度，才會有休息一年的念頭。
「阿翔」陳秉立語帶雙關的說，雖然說我跟浩子不合，但我最了解他，他從出道前就有流浪的夢，對於想追求並完成心中的夢想，值得觀眾學習，應該給予祝福。
但阿翔隨即恢復綜藝本性，直說自己節目照錄、與其他藝人持續搭配，工作上不會有太多問題，「意思說我少了浩子並不會有太大差別啦，哈哈」。
浩子則拜託外界勿稱浩角翔起要解散，「因為我媽很愛阿翔，聽到要解散很難過」他強調並非解散，而是自己任性了一下，選擇暫時休息，馬上就會歸隊。
浩子並透露想帶著家人去日本看櫻吹雪、到荷蘭體驗女王節、加拿大看楓葉，還有伊瓜蘇大瀑布、跳亞馬遜河等等，老婆很期待，時間越接近，她越開心。
阿翔則稱老婆比較務實，未來一年兩夫妻仍希望工作賺錢，養家活口。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。