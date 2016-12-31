首場年金分區座談 場內外都混亂

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首場國家年金改革國是會議分區座談今天登場，場內有與會代表拍桌抗議，場外有抗議民眾企圖衝進會場，最後在一片混亂的情況下，主持會議的勞動部長郭芳煜宣布散會。

下午的分區座談在台北市集思交通部國際會議中心舉行，因有軍公教團體與各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「監督年金改革行動聯盟」在場外抗議，會議周邊進行交通管制，警方嚴陣以待。

分區座談下午2時舉行，會議主持人、勞動部長郭芳煜在台上致詞時，與會者在台下不斷拍桌抗議，高喊要求處理程序問題，因會議並非年金改革委員會副召集人林萬億主持，與會者不斷高聲要求「林萬億出來」；在鼓譟聲中，郭芳煜還是完成致詞。

行政院年金改革辦公室報告年金改革方案時，台下與會者持續拍桌抗議，高喊要求處理程序問題、年金改革不公平、「林萬億出來」，場面混亂。

分區座談代表發言時，砲聲隆隆。全國工業總會常務理事何語表示，台灣中小企業占96.8%，看到勞保費率調高到18.5%，每年調漲0.5%，產業界將多增加新台幣96.77億元的勞保費，換言之，與現制比較，將多負擔1兆258億元，以現行中小企業結構而言，對經濟發展嚴重的打擊。

軍公教聯盟黨秘書長達佶祐表示，軍公教警消勞工各職業類別應一體適用，廢止政務官退職金給與條例、正副總統、高官、立委等先改革、再改革受薪公務員、勞工；政府應負擔社會保險最終給付責任；年齡與服務年資應擇一、全薪納保等。

分區座談進行的同時，不少在1樓場外抗議的民眾翻過警方圍起的柵欄，進入會議中心，下午4時約有20、30名抗議民眾爬樓梯到5樓，企圖進入分區座談會場內，與警方在樓梯口對峙。

抗議民眾最後突破警方封鎖，進入分區座談場外大廳，但警方手持盾牌，組成人牆，強力阻擋，將民眾擋在大廳到會議門口的通道外，抗議民眾並未衝進會場。

由於場外一片混亂，分區座談會議主持人郭芳煜得知狀況後，於下午4時17分宣布散會，尚未發言完畢的分區座談代表以書面發言。

分區座談散會後，原本欲衝入會場的抗議民眾相當不滿，激動地向媒體表示，政府為什麼說改就改，政府專門搞政治鬥爭，太可惡。

總統府國家年金改革委員會計畫舉辦4場分區座談會議，今天北區座談結束後，民國106年1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；106年1月21至22日舉辦全國大會。1051231

(中央社)