杜特蒂新年文告 籲民眾共打毒罪貪
菲律賓總統杜特蒂在2017年新年文告中，號召菲律賓人民與他共同打擊毒品、犯罪以及貪汙，為菲律賓打造和平及安樂的生活環境。
杜特蒂在就任總統後的首份新年文告中說，「我邀請大家成為政府掃毒、肅貪與反犯罪的夥伴，為菲律賓創造和平與發展。」
他表示，這些目標一旦達成，社會就可恢復秩序與安全，政府也能重獲人民的信任。
總統府馬拉坎南宮通訊暨作業部今天公布了杜特蒂2017年新年文告。
杜特蒂也呼籲民眾一起改善菲律賓的商業環境，吸引更多外來投資並創造更多就業機會，讓菲勞將來可以把出國工作當作「選擇」，而非迫不得已的「必要作法」。
在菲國5月大選中壓倒性勝選的杜特蒂承諾，政府會檢視過去6個月的績效，確使未來施政成果可以雨露均霑。
他在祝福菲律賓民眾新年快樂的同時，也期盼大家「以煥然一新的決心與重新振作的精神來歡迎2017年，克服前方的挑戰。」1051231
(中央社)
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