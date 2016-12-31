民眾抗議年金冥紙雞蛋齊飛 綠嚴厲譴責

監督年金改革行動聯盟等團體今天數百人，在年金改革分區會議後，轉往民進黨中央黨部撒冥紙、丟雞蛋。民進黨發言人王閔生今天回應指出「嚴厲譴責」。

年金改革北區會議今天下午登場，部分民眾翻過警方組成的柵欄衝進會議場外，企圖進入會議現場，與警方發生推擠，會議主席勞動部長郭芳煜得知狀況後宣布散會。

不過，數百位民眾隨即轉往民進黨中央黨部1樓，對著所在地華山大樓撒冥紙、丟雞蛋。不少在場戒備的警察與採訪的記者都「中蛋」。

國家年金改革委員會委員李來希帶領群眾高喊「假改革、真鬥爭、抵死不從、如影隨形、亦步亦趨」，群眾並高喊「蔡英文下台」。

民進黨發言人王閔生表示，尊重人民意見的表達，但公共政策應理性討論，勿恣意情緒性的施以暴力搗亂，甚至加以人身攻擊，此非社會所樂見，對國家整體利益也不是好事，民進黨對此予以嚴厲譴責。

王閔生表示，年金改革的目標，就是希望改革後的年金制度能夠確保每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。

他說，由於國人高度期待年金改革能夠成功，執政團隊正多方搜集各界對年金改革方案的意見及主張，協助後續的改革討論能形成最好的共識，民進黨期待相關制度在國人充分討論與共識凝聚之下，能夠順利的完成改革，讓每位國人都獲得最好的退休照顧。1051231

(中央社)