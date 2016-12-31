駐巴拉圭大使館捐贈巴國國家文化中心
駐巴拉圭大使俞大?29日赴巴拉圭國家文化中心（Centro Cultural de la Republica,Cabildo）與該中心主任莫塞麗（Margarita Morselli)共同主持駐館捐贈淨水系統儀式。
巴國藝文界人士、中心一級主管及駐館同仁代表也應邀出席當天的捐贈儀式。
莫塞麗首先致詞感謝駐館長期對巴國國家文化中心之贊助，該中心及其所屬藝術中心除了是文化專業領域之學習及展示場所外，也為具高度社會價值之公民參與空間，駐館的捐贈印證中華民國對文化資產及水資源維護之重視。
俞大?也推崇國家文化中心典藏巴國重要文化史料，並屢與駐館合作舉辦各類藝文活動卓有績效；此次小型捐贈盼為該中心及參訪民眾飲用水品質之提升略盡棉薄之力。1051231
(中央社)
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