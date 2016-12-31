跨年不焦躁 北捷潮天團駐守捷運站

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2017台北跨年晚會今天晚上7時登場，為了緩和民眾離場時的焦躁心情，北捷「潮天團」再次出任務，將在各大捷運站制高點演唱「PPAP」、「你幹嘛」及「癡情玫瑰花」等歌曲。

北捷預估跨年搭車參加活動的人潮會攀升，站務處處長楊秦恒呼籲民眾進場時避開尖峰時段，尖峰時段預估在倒數前兩小時，離場時盡量避開市府站和101站，利用周邊捷運站搭車。

楊秦恒表示，若旅客眾多，會施行3級管制，也就是出入口、閘門到月台等3區域做人潮管制，讓民眾分批進場；至於運量部分，他說，去年共302萬人次，今年因逢週末，預估人潮會很多，出動1500人次服務旅客。

為舒緩民眾離場時的焦躁心情，北捷「潮天團」再次出任務，16名成員將在各大重要站點的制高點，演唱洗腦歌「PPAP」外，也會演唱藝人羅志祥的「你幹嘛」，及玖壹壹的「癡情玫瑰花」。

此外，「潮天團」也會出題讓民眾腦筋急轉彎，並不時發送神秘小禮物，和站外候車人潮進行互動，舒緩等候進站旅客的情緒。1051231

(中央社)