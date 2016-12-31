跨年不焦躁 北捷潮天團駐守捷運站
2017台北跨年晚會今天晚上7時登場，為了緩和民眾離場時的焦躁心情，北捷「潮天團」再次出任務，將在各大捷運站制高點演唱「PPAP」、「你幹嘛」及「癡情玫瑰花」等歌曲。
北捷預估跨年搭車參加活動的人潮會攀升，站務處處長楊秦恒呼籲民眾進場時避開尖峰時段，尖峰時段預估在倒數前兩小時，離場時盡量避開市府站和101站，利用周邊捷運站搭車。
楊秦恒表示，若旅客眾多，會施行3級管制，也就是出入口、閘門到月台等3區域做人潮管制，讓民眾分批進場；至於運量部分，他說，去年共302萬人次，今年因逢週末，預估人潮會很多，出動1500人次服務旅客。
為舒緩民眾離場時的焦躁心情，北捷「潮天團」再次出任務，16名成員將在各大重要站點的制高點，演唱洗腦歌「PPAP」外，也會演唱藝人羅志祥的「你幹嘛」，及玖壹壹的「癡情玫瑰花」。
此外，「潮天團」也會出題讓民眾腦筋急轉彎，並不時發送神秘小禮物，和站外候車人潮進行互動，舒緩等候進站旅客的情緒。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。