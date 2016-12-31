北市跨年晚會將登場 捷運站湧現人潮
「2017台北最High新年城」跨年晚會將登場，開演前1小時，捷運市政府站及信義商圈周邊已漸湧現人潮，台北捷運公司預估，晚間7點將進入高峰期，北捷會出動所有列車，以最短班距疏運，若人潮過多，捷運市政府站、台北101／世貿站將實施過站不停，民眾可在前一站下車，步行到會場。
為因應跨年晚會人潮，北捷營運42小時不打烊，今傍晚5點起，板南線及淡水信義線已縮短班距，要到府前廣場的民眾，可分散路線搭乘，提早在國父紀念館站、信義安和站下車。
跨年晚會現場也已有數千民眾提早到舞台前佔位，信義商圈周圍也出現不少人潮，今晚間7點起將執行3階段交通管制，目前周邊交通尚未出現壅塞情形，民眾若要前往晚會，可搭乘大眾交通工具。
(中時)
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