明戰美女好友 張凱貞不退縮
「網球精靈」張凱貞新球季首戰在深圳開出紅盤，2017年元旦要拚搶首張女單會內賽門票，對手是她的同期好友、俄羅斯美眉皮沃瓦洛娃（Anastasia Pivovarova），張凱貞說：「她是個很辣的美女喔，有裘莉般的豐唇，但不會因為這樣我就退縮，在場上不是比美的！」
26歲的皮沃瓦洛娃早在青少年時期就和張凱貞熟識，擁有182公分的好身材，卻因為受傷於2012年宣布退休，在俄羅斯的網球俱樂部擔任教練，直到醫生同意她可以再次打球，才於2014年3月復出，目前世界排名164名。
「我們碰面都有打招呼，聊天，來深圳之前她本來約我練球，可是我滿了，」張凱貞說：「她也是大炮型的選手，對戰策略沒怎麼想，想太多也不好，就上去拚了就對了！」
其實要面對東歐重炮，張凱貞31日已經有了充分的熱身，她在會外賽首輪遭遇保加利亞好手席妮可娃（Isabella Shinikova）的重炮轟擊，力戰近兩小時才在搶7局後勝出。
「我都快被掃飛了，辛苦是還好，就是大炮到一開始我不適應，她都『掃』得分，不然就給我發超歪或愛司，」張凱貞說，首盤很怕自己發球位置不好，會被對方轟爆，綁手綁腳反而「自殺」出現6次雙誤，丟掉首盤之後才逐漸放開來打。
至於搶回第2盤後，第3盤取得領先卻沒能一鼓作氣，張凱貞坦承當時心態趨於保守，沒有積極搶攻而是想等對方失誤，結果反而讓對手打順，「那種心態是不對的，所以進入搶7局，我的心態很平順，雖然先輸兩分，但我相信只要保持沉穩，一直做對的事情，有信心去做，就可以拿下來！」最後終於逆轉勝出。
(中時電子報)
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