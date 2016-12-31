台南跨年首部曲 井仔腳送夕陽湧人潮
「台南跨年三部曲」活動首部曲「井仔腳送夕陽」，今天下午在北門區井仔腳鹽田登場，因適逢假日，湧入大批遊客。台南市長賴清德說，希望大家把不如意送走，迎接新的一年。
由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的井仔腳送夕陽，中午過後就安排一系列活動進行。現場並打造100平方公尺的瓦盤鹽田金雞，安排100名民眾和賴清德等人一起，用12種顏色的彩鹽完成金雞彩繪。
下午約5時15分，大大的夕陽漸漸沒入天邊的雲彩，現場近萬名遊客一起揮手，向2016年最後一道夕陽說再見。
賴清德致詞時表示，2016年對台南來說是辛苦的一年，因為在2月6日發生的大地震，造成了重大傷害。在救災和重建的過程中，看到了同心協力克服困難，也看到了最難得的珍惜精神。
賴清德說，台語說「打斷手骨顛倒勇」，今天順利把2016年最後一道夕陽送走，也代表送走許多不如意，迎接新的一年到來。1051231
(中央社)
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