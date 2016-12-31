全台最後一道夕陽 躲在雲層裡
2016全台最後一道夕陽，老天不賞臉，夕陽躲在厚厚的雲層裡，大夥還是以感恩的心來歡迎夕陽，但想要送別落日的民眾，相當惋惜。
澎湖縣政府配合「冬天不上班旅行節」系列活動，在馬公觀音亭的外婆澎湖灣地標舉辦「感恩送別最後一道夕陽」，澎湖氣象站預測日落的時間在下午5時26分，只可惜夕陽未露臉，躲在雲層裡向大地說再見。
澎湖縣長陳光復表示，今天天氣不錯，沒有凜冽的東北季風，只可惜雲層太厚，但仍吸引在場近500位台澎的熱情民眾，施放氣球時刻，一起在觀音亭畔來歡迎全台最後的日落，同時行銷澎湖海上花火節明年4月20日登場。
澎湖縣政府「感恩送別2016全台最後一道夕陽」，下午3時30分起在馬公觀音亭地標，還邀請有許景淳、陳宏銘等民歌手和依拜維吉、張立中、劉亮延等人表演，陳光復更當場認購劉亮廷的100片光碟來幫助弱勢，一起與民眾送別2016最後一道夕陽。
澎湖縣政府今晚9時30分起在縣府前廣場還有「愛戀澎湖、閃耀菊島」迎接2017年跨年晚會，由知名藝人吳怡霈主持，除熱鬧的歌舞秀表演，邀請愛樂門樂團及知名歌手星光幫黃靖倫、簡淑萍、楊淑萱；實力歌手孟慶而、陸董等及在地的表演團體接力演出，在寒風低溫下，接續熱力演出，營造一場充滿音樂饗宴與舞蹈震撼的跨年之夜。1051231
(中央社)
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